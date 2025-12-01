İstanbul'da '2nd World Bridges Zirvesi' başladı

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi Ticaret Konfederasyonu (USTKON) tarafından düzenlenen "2nd World Bridges | Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi", İstanbul’da başladı. Zirve, sağlık turizmi, uluslararası ticaret, dijital sağlık ve çok taraflı diplomasi alanlarında dünyadan uzmanları, akademisyenleri ve diplomatik temsilcileri bir araya getirdi.

"2nd World Bridges | Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi", Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ve SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay’ın açılış konuşmalarıyla başlayan zirvede, Türkiye’nin sağlık diplomasisi vizyonu ve küresel ölçekteki iş birliği potansiyeli ele alındı.

"Türkiye, stratejik bir sağlık diplomasisi köprüsüdür"

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin sağlık turizmi ve dijital sağlık alanında uluslararası konumunun güçlendiğini belirterek, "Türkiye’nin sağlık turizmi, dijital sağlık ve sanayi-ticaret entegrasyonu alanlarında küresel bir merkez olma yolundaki adımları her geçen gün güçleniyor. Bu zirve, ülkeler arası köprülerin kurulmasına, ortak projelerin geliştirilmesine ve çok taraflı diplomasi vizyonunun daha görünür olmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Çok yönlü diplomasi ve dijital sağlık masada

Zirvede "Küresel sağlık turizmi politikaları", "Uluslararası endüstri ve ticaret iş birlikleri", "Yapay zekâ ve dijital sağlık uygulamalarının diplomasiye etkileri", "Bölgesel kalkınma modelleri" ve "2025-2030 çok taraflı diplomasi vizyonu" başlıklarında oturumlar düzenleniyor. Kamu temsilcileri, özel sektör yöneticileri, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçilerin katıldığı panel ve oturumlar ise yoğun ilgi gördü.

2nd World Bridges Zirvesi’nin ülkeler arasında yeni ortaklıkların oluşmasına, akademi-sektör uyumunun güçlenmesine ve Türkiye’nin sağlık diplomasisi alanındaki küresel rolünün pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor.