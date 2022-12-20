İstanbul'da 'bakım yapıyoruz' yalanıyla kablo çalan hırsızlar yakalandı

Sultangazi’de işçi kıyafetleriyle geldikleri sokakta bakım çalışması süsü verdikten sonra rögar kapağını açıp internet kablolarını çalan 4 hırsız polis tarafından yakalandı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde geçtiğimiz 4 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, işçi kıyafetleri giyen şahıslar, sokaktaki rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girmişti. Sokağın başına duba koyarak bakım çalışması süsü veren şahıslar, yeraltındaki internet kablolarını çalmıştı. Olayın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesilmişti.

Sultangazi polisi hırsızları yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmaması üzerine görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini ve vatandaşın görüntülediği cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin tespit yönelik çalışanlarına devam eden Sultangazi polisi, rögarın içinden çıkan kabloları kesen şahsın Seçkin E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde suç ortaklarını tanımadığını söyleyen şahıs, Sıddık B.’yi tanıdığını itiraf etti. Olayı gerçekleştirmek için Hüseyin C.’ye ait 34 DU 5319 plakalı aracı kullandıklarını söyleyen Seçkin E.‘nin beyanından yola çıkan Sultangazi polisi, Azerbaycan uyruklu Zaur S. olduğunu tespit ettiği diğer hırsızı da yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şahsa “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, adliyeye sevk edildi.