İstanbul'da 'change' araç operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul’a yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri araçlar hakkında ’change’ işleminin ardından çalıntı ihbarında bulunarak sigorta şirketlerini dolandıran 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 lüks otomobil ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Mayıs tarihinde Sarıyer, Kağıthane ve Şile ilçelerinde bazı iş yerleri ve depolara eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, ’change’ işlemi yapıldığı tespit edilen 7 lüks araç ele geçirildi. İncelemelerde, yurt içinde kaza yaparak kullanılamaz hale gelen araçların, motor ve şasi numaralarının, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen aynı marka ve model araçlara aktarıldığı, bu araçların sahte belgelerle satışa çıkarıldığı belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bazı araçlar için asılsız çalıntı ihbarlarında bulunarak sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştıkları da tespit edildi.

Operasyonda aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi