İstanbul'da iki metrobüsün çarpışma anı kamerada

Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışma anı kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Küçükçekmece Sefaköy’de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolu Avcılar istikametinde yol bakım çalışması nedeniyle İki metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs ağır hasar aldı. Yolcular büyük panik yaşadı. 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Metrobüs yoldan kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

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Metrobüslerin çarpışma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, metrobüslerin çarpıştığı ve bir metrobüsün sürüklenip bariyerlere çarparak durduğu görülüyor.