İstanbul'da 'Kara' lakaplı torbacı baskınla yakalandı: Yarım milyonluk uyuşturucu çıktı

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süredir peşinde oldukları “Kara” lakaplı torbacının Şişli’deki evine baskın düzenledi. Baskında 4 şahıs etkisiz hale gerilirken, evde yapılan aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Ortabayır, Harmantepe, Gültepe ve Yahya Kemal mahallelerinde geçmiş tarihlerde uyuşturucu madde kullanımından dolayı yakalanan şahıslar, uyuşturucuları “Kara” lakaplı bir şahıstan aldıklarını itiraf etti. Bilgiler üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şahsın emniyette hiçbir suç kaydı bulunmayan Barış K. olduğunu ve Şişli Gülbahar Mahallesi’nde yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında eve baskın düzenledi.

500 bin liralık uyuşturucu bulundu

Baskında Barış K. ile birlikte Umut S., Selahattin Ç. ve Ali K. da yakalanarak etkisiz hale getirildi. Ardından evde arama yapan polis ekipleri, dolabın içerisinde beyaz poşet içerisine gizlenmiş ve şeffaf folyoya sarılı toplamda bin 150 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca satışa hazır 10 paket kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira, hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

“Kara” lakaplı torbacı tutuklandı

Aramaların ardından gözaltına alınan Barış K. ile birlikte Umut S., 4 suç kayıtlı Selahattin Ç. ve Ali K. emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan şahıslar ardından adliyeye sevk edildi. Çıkardıkları mahkemede Barış K. “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan serbest kalan 13 adet suç kayıtlı Umut S. ve 18 adet suç kayıtlı Ali K. karıştıkları bir kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı.