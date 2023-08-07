İstanbul'da 'sahte temizlik ürünü' operasyonu

İstanbul Tuzla’da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri piyasa değeri 2 milyon 880 bin lira olan markalı pakette sahte temizlik ürünlerine el koydu. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “T.C.K.’nın 185. maddesine ve 6769 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçları ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 5 Ağustos tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesinde, halk sağlığını tehlikeye düşürür nitelikte imal edilmiş ürünler olduğu ve piyasaya sürülmek üzere paketlendiğinin belirlenmesi üzerine tespiti yapılan adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 1 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 880 bin lira olan 80 bin adet etiket, bin adet şişe kapağı, 500 adet doluma hazır boş şişe, 10 bin 920 adet dolumu tamamlanmış çamaşır suyu olmak üzere toplamda 92 bin 420 temizlik ürünü ve bileşenine el konuldu. Yakalanan ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine sergilendi. Yakalanan şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.