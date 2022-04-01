İstanbul'da 'sahtecilik ve ihaleye fesat' karıştırma operasyonu

İstanbul’da merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Hande Toprak ile 15 belediye görevlisinin de bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı “resmi belgede sahtecilik” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarına karışan 27 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı verildi.

Aralarında Avcılar Belediyesi‘nde görevli kişiler de var

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Hande Toprak ile birlikte halen belediyede aktif olarak görev yapan 15 kişinin de bulunduğu 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilirken soruşturma dosyasında adı yer alan eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ile geçmiş soruşturmalarda ihale yolsuzluğuna karıştığı belirlenen Erkan Karaarslan’ın da bulunduğu bazı isimlerin benzer suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği aktarılırken, başlatılan operasyon ile ilgili zanlılara ait ev ve işyerlerindeki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.