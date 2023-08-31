İstanbul'da 'Süper Ay' manzaraları

Ay'ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği 'Süper Mavi Ay' izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Çengelköy Kuleli sahilinden çekilen köprü ve ayın denize yansıma hali seyirlik manzara oluşturdu.
Ay’ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği “Süper Mavi Ay” izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Çengelköy Kuleli sahilinden çekilen köprü ve ayın denize yansıma hali seyirlik manzara oluşturdu.
Sitemizde, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmak ve deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarında belirtilen maddelerle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çerezler kullanıyoruz.