İstanbul'da 'Süper Ay' manzaraları

Ay'ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği 'Süper Mavi Ay' izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Çengelköy Kuleli sahilinden çekilen köprü ve ayın denize yansıma hali seyirlik manzara oluşturdu.

İstanbul'da 'Süper Ay' manzaraları
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ay’ın normal zamandan daha parlak ve büyük olarak gözlendiği “Süper Mavi Ay” izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Çengelköy Kuleli sahilinden çekilen köprü ve ayın denize yansıma hali seyirlik manzara oluşturdu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı