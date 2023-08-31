İstanbul'da 'Süper Mavi Ay' manzarası hayran bıraktı
İstanbul'da Ay'ın normal zamandan daha büyük ve parlak gözlendiği 'Süper Mavi Ay' izleyenleri kendine hayran bıraktı. Üsküdar Salacak sahilinden görüntülenen manzarada Kız Kulesi ve Ay'ın beraber oluşturduğu görüntü izleyenleri mest etti.
İstanbul’da Ay’ın normal zamandan daha büyük ve parlak gözlendiği “Süper Mavi Ay” izleyenleri kendine hayran bıraktı. Üsküdar Salacak sahilinden görüntülenen manzarada Kız Kulesi ve Ay’ın beraber oluşturduğu görüntü izleyenleri mest etti.
Sitemizde, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmak ve deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarında belirtilen maddelerle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çerezler kullanıyoruz.