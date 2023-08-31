İstanbul'da 'Süper Mavi Ay' manzarası hayran bıraktı

İstanbul'da Ay'ın normal zamandan daha büyük ve parlak gözlendiği 'Süper Mavi Ay' izleyenleri kendine hayran bıraktı. Üsküdar Salacak sahilinden görüntülenen manzarada Kız Kulesi ve Ay'ın beraber oluşturduğu görüntü izleyenleri mest etti.

İstanbul'da 'Süper Mavi Ay' manzarası hayran bıraktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

İstanbul’da Ay’ın normal zamandan daha büyük ve parlak gözlendiği “Süper Mavi Ay” izleyenleri kendine hayran bıraktı. Üsküdar Salacak sahilinden görüntülenen manzarada Kız Kulesi ve Ay’ın beraber oluşturduğu görüntü izleyenleri mest etti.

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