İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 179 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen denetimlerde 179 şüpheli yakalanırken, toplam 22 kilo 594 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 14.06.2022 14:35
  • Güncelleme: 14.06.2022 15:07
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 179 gözaltı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik dün yürütülen çalışmalarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan hakkında arama kararı bulunan 3 şüphelinin de aralarında olduğu 179 kişi yakalandı. Uygulama sırasında yapılan aramalarda 21 kilo 820 gram skunk, 691 gram esrar, 83 gram kokain, 7 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 184 bin 130 lira para ele geçirildi. Toplam 22 kilo 594 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çalışmalarda yakalanan 179 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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İHA

SHA Editör
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