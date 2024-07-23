İstanbul'da 'uyarı' kavgasında sopayla darbedilen genç konuştu: 'Sopayla kafamı yardılar'

Kağıthane’de taşınırken gürültü yapmamaları konusunda uyardıkları 4 kişiyle çıkan kavgada darbedilen genç ve annesi o anları anlattı. Burnu ve elmacık kemiği kırılan Durmuş Köseoğlu, “Annemin elindeki sopayı alan kişi benim kafamı yardı” dedi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir binada bulunan daireden taşınan 4 şahıs, gürültü çıkartınca motosikletli kuryelik yapan Durmuş Köseoğlu (29) uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine şahıslarla genç arasında tartışma çıkmıştı.

Gürültü kavgasında anne ve oğlu darbedilmişti

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şahıs, genci ve onu kurtarmaya gelen annesi Nermin Köseoğlu’nu (60) sokak ortasında darbetmişti. Dakikalarca darbedilen genç yaralanırken, bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırılmıştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansımıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine yerine sağlık ekipleri, yaralı Köseoğlu’nu yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Kavgaya karışan 4 şahıstan birisinin Köseoğlu’nun yumruk atması sonucu kaşının açıldığı, diğerinin ise elmacık kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan ihbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına alarak emniyete götürmüştü.

Kavgada darbedilen genç serbest bırakıldı

Köseoğlu ise tedavisi sonrası taburcu edilerek şikayetçi olmak üzere emniyete gelmişti. Olaya karışanlar ifadeleri alınıp ve adli işlemleri yapılmıştı. Ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen Durmuş Köseoğlu ise savcılık tarafından ifadesi alınması sonrasında serbest bırakıldı.

“Yere düşüp çok feci bir şekilde darp edildim”

Yaşanan olayda darbedilen Durmuş Köseoğlu ve annesi o anları anlattı. Durmuş Köseoğlu, “Olay günü saat 10.30’da işten çıkıp eve geldiğim esnada saat 10.45 gibi patlama sesi gibi bir ses duydum. Etrafıma baktığımda karşı binanın 5. katından aşağı baza atıldığını fark ettim. Korktum ve motordan düşeceğim için baza atan kişilere ‘Ağabey bu iş böyle mi yapılır, motordan düşüyordum’ diye tepki verdim. Onlarda bana “Sana bir şey olmadıysa bak işine kardeşim” diye cevap verdi. Ben de ‘Ağabey bana da bir şey olabilir başkasına da bu saatte bu kadar insanı rahatsız etmeye hakkın var mı’ diye sordum. Onlar da ‘Sana bir şey olmadıysa uzatma’ diye cevap verdi. Ben de ‘Bana bağırıp çağıracağınıza kusura bakma desen daha iyi değil mi’ diye cevap verdim. Ardından ‘Bekle aşağı geliyoruz’ diye bir cevap aldım. Ben o sırada motorumu kitlemeye devam ederken arkamı döndüğümde 3 kişinin üstüme doğru geldiğini fark ettim ve bana doğru geldiklerinde öfkeli bir şekilde ‘Hayırdır beni mi döveceksiniz’ dediğimde ‘Gerekirse döveriz’ deyip itmeye başladılar. Beni itmeyin el kol yapmayın dediğim sırada bir kişi benim yanağıma vurdu ve o sıra arbede yaşanmaya başladı. Kendimi geri çekip elime sopa gibi bir şey alarak onlara savurdum ve ‘Benim üzerime gelmeyin, benden uzak durun’ diyerek kendimi geri çevirdim. Arbede yola taşındı. O esnada annem aşağı indi. Bu kadın 60 yaşında. 60 yaşındaki bir kadın insana ne kadar zarar verebilir. Aşağı indiği esnada annemin elinde bulunan küçük bir sopayı elini burkarak alan kişi benim kafamı yardı. Kafamı yardığı esnada can havliyle eve çıktım. Evden geri indiğimde annemin onların binasının önünde durduğunu ve yanında onların olduğunu gördüm. Annemi almaya gittiğimde o şahıslar tekrardan üzerime saldırdı. Üstüme saldırıp arbede yaşamaya devam edip ben yere düşüp çok feci bir şekilde darp edildim. Gözüm burnum kafam ve ayaklarımda yarık vardı” dedi.

“Elini burkup, sopayı zorla alıp, çocuğumun kafasını yardılar”

Annesi Nermin Köseoğlu ise, “Oğlum beni aradı saat 22.00 gibi dedi ki anne evde yemek var mı eve geleceğim. Tamam gel dedim. Çocuğum o esnada eve gelirken bir motor sesi duydum. Motor sesinin hemen akabinde çok gürültülü bir ses duydum. Çocuğun kaza yaptığını düşünerekten cama çıktım. Cama çıktığımda karşı taraftan oğlumla tartışıyorlardı. Acaba kavga mı oluyor düşüncesiyle aşağı inmeye çalıştım. Aşağı indiğim sırada çocuğumu darp ettiklerini ve ona vurduklarını gördüm. Ben elimdeki sopayla oğlumu kurtarmaya gittim fakat elimi burkup sopayı zorla alıp çocuğumun kafasını yardılar. Çocuğum eve çıktığında ben onların kapısına inip ne olursunuz kapıya çıkmayın arbedenin büyümesini istemiyorum dediğim sırada oğlum benim darp edildiğimi düşünerek oraya geldi. Beni kurtarmaya çalıştığı sırada çocuğumu tekrar darp edip üstüne üç kişinin çullandığını gördüm. Bir insan beni sürekli olarak arabanın kenarına sıkıştırıp boğazımı tuttu, elimi sıktı. Çocuğuma yaklaştırmayıp onu kurtarmak için çabalarıma son verdi. Yardım istedim feryat ettim hiç kimse gelmedi hiç kimse yardım etmedi bize” diye konuştu.