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- İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İHA
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