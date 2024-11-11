İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da ‘yasadışı bahse teşvik’ iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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