İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı

İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan geniş güvenlik tedbirleri Kadıköy’de uygulamaya konuldu. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 1 Mayıs nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy’ün giriş noktalarında yoğun hareketlilik yaşandı. İlçeye çıkan ana arterler ve meydan bağlantıları polis bariyerleriyle çevrilerek Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde stratejik noktalara çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da belirlenen noktalarda hazır bulunduruluyor.

Kadıköy Rıhtım ve çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik koridoru oluşturduğu görülürken, bölge genelinde denetimler sıklaştırıldı. Alınan önlemlerle olası izinsiz toplanma ve yürüyüşlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Emniyet güçlerinin ilçe genelindeki koordineli bekleyişi ve saha denetimleri gün boyu devam edecek şekilde planlandı.