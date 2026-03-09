İstanbul'da 100 Bin Konutluk Dev Proje: TOKİ Kurası Ne Zaman Çekilecek?

İstanbul Kurası İçin Henüz Resmi Tarih Yok

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura çekilişleri iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Ancak İstanbul için kura tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Yetkililerden gelen bilgilere göre kura programı aşamalı şekilde ilerliyor ve İstanbul için planlanan çekiliş tarihinin ilerleyen süreçte duyurulması bekleniyor. Başvuru sahipleri gelişmeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi ve ilgili duyurular üzerinden takip edebilecek.

İstanbul’da 100 Bin Konutluk Dev Proje

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yaklaşık 100 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Projenin büyüklüğü nedeniyle kura çekilişinin diğer illerden farklı olarak daha kapsamlı bir organizasyonla yapılması öngörülüyor.

Kura tarihinin açıklanmasıyla birlikte çekilişlerin hangi günlerde yapılacağı, hangi platformlardan canlı yayınlanacağı ve hak sahiplerinin nasıl belirleneceği de kamuoyuyla paylaşılacak.

Başvuru Sonuçları Henüz Açıklanmadı

Projeye başvuran vatandaşların merak ettiği bir diğer konu ise başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin açıklanıp açıklanmadığı oldu. Mevcut bilgilere göre İstanbul için başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar kura çekilişine katılma hakkı elde ederken, şartları sağlamayan başvurular ise reddedilecek. Kesin sonuçların TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Konutların Yapılacağı İlçeler Açıklanacak

İstanbul’da yapılması planlanan sosyal konutların hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda belirlenen bölgelerde inşa edilmesi planlanıyor. Ancak konutların hangi ilçelerde yapılacağı ve dağılımı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yetkililer tarafından yapılacak duyurularla birlikte ilçelere göre konut sayıları da netlik kazanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte on binlerce vatandaşın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor.