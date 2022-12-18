İstanbul'da 1,5 milyon liralık kokain operasyonu kamerada

Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 1,5 kilogram kokain, bir miktar eroin, esrar, ecstasy ve sentetik haplar ile yüklü miktarda para ele geçirdi. Operasyon kameralara yansırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fiziki takip yapan polis, geçtiğimiz pazar günü operasyon için düğmeye bastı. İlçedeki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Evlerde yapılan aramada çekmecenin içerisindeki poşetin içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1,5 kilogram kokain, 39 gram eroin, 12 gram esrar, 12 adet sentetik hap, 2 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 205 lira, 50 euro ve 60 dolar ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon ise kameralara yansıdı.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 2’si, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan haklarında yapılan işlemin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Diğer 3 şahıs ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.