İstanbul'da 150 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul’da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan toplam 72 bin 761 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının işlenmesinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye girişi ve satışı yasak olan ilaçları tedarik ederek piyasaya sürecekleri tespit edilen şahısların, kaçak ürünleri Fatih’teki bir adreste depoladığı belirlendi. Adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ise, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan toplam 72 bin 761 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken ele geçirilen kaçak ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.