İstanbul'da 159 evsiz vatandaş otellere yerleştirildi

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan uygulama çerçevesinde, 159 evsiz vatandaş çeşitli otellerde misafir ediliyor.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta ekiplerince, yaşamını sokakta sürdüren evsiz vatandaşların eksikliklerinin giderilmesi ve barına ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 159 evsiz belirlenen otellere nakledilerek, misafir ediliyor.

