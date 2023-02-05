İstanbul'da 18.00 itibariyle motosiklet ve elektrikli scooterlara trafik yasağı
İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği açıklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00’den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.