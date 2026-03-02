İstanbul'da 19 kaçak tabanca ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 5’i kurusıkı toplam 19 silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gaziosmanpaşa ilçesinde istihbari çalışmalarda bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi. Saha ve teknik çalışmalarda yakın takibe alınana Y.Ç.T.(31) adlı şüpheli, dün sokak üzerinde durduruldu. Zanlının üzerinde yapılan üst aramasında ilk etapta 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda kurusıkıdan çevirme, 5’i kurusıkı olmak üzere 18 tabanca, 5 namlu, söz konusu silahlara ait 19 şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi yerleşkesine götürüldü. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.