İstanbul'da 19 Mayıs coşkusu: Klasik otomobiller Beyoğlu'nu renklendirdi

İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen klasik otomobil sergisi, vatandaşları adeta geçmişe götürdü.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen etkinlik, 19 Mayıs coşkusunu nostaljiyle birleştirdi. 30 fazla klasik aracın yer aldığı sergiye, klasik araç sahiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Beyoğlu Saat Kulesi Meydanı’nda estirilen nostalji rüzgarı, ziyaretçilere otomotiv dünyasının unutulmaz dönemini yerinde yaşama fırsatı sundu. Bayram coşkusunun ve gururunun bir arada yaşandığı organizasyonda vatandaşlar, hayran kaldıkları efsane araçların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dernek Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, etkinliğin geçen yıla göre bu yıl daha renkli olduğuna değinerek, "Derneğimiz, her sene olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Özellikle bizim genç diye tabir ettiğimiz ama klasik olan arabalarımızla yolda bir konvoy oluşturduk ve Galataport’a şu anda kutlamaya geldik. Burada 33 aracımız var. Normalde 200 üyeli bir derneğiz ama İstanbul dışında olanlar da var. 33 araba ve aşağı yukarı 100 kişiye yakın üyelerimizle buradayız. Geçen seneye göre bu yıl daha renkliyiz, daha çeşitli arabalarımız geldi. Üyelerimizde aşağı yukarı 1942 modelden 1987 modele kadar klasik araba mevcut" dedi.

Klasik araba sahibi Kerem Paf, 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladıklarını söyleyerek, "19 Mayıs’ı, burada coşkuyla kutluyoruz. Birbirinden değişik, döneme damgasını vurmuş, Cumhuriyet tarihini görmüş klasiklerle, bugün buradayız. Gördüğünüz gibi insanların da merakı çok fazla. Onlarla beraber böyle, coşkulu bir şekilde 19 Mayıs’ı geçiriyoruz. Arkamda 1962 Chevrolet Belair var, benim aracım. Bugün onunla katıldım. Yaklaşık 15 yıldır bende. Sadece 19 Mayıs değil; Cumhuriyet Bayramları, ulusal bütün bayramların hepsine, dernek olarak da katılım sağlıyoruz araçlarımızla. Bugün de buradayız. Hava da güzel, çok eğlenceli ve coşkulu geçecek" diye konuştu.

Araçları görmeye gelen Mehmet Küçükçay, araçların klasik olduğu için daha değerli olduklarını ifade ederek, "19 Mayıs olduğu için biraz daha anlam kattı bu araçların sergilenmesi. En azından bu arabaları gençlerinde görme imkanı oldu. Oldukça eski tip arabalar olduğu için gençler belki bu araçları görmemiştir. Görmelerini tavsiye ederim. Çünkü klasik arabalar daha değerlidir. Çok eski arabalar olduğu için insan imreniyor. Klasik oldukları için daha değerliler" diye konuştu.

Alana gezmeye gelene Murat Yazır, araçların hepsinin önemli olduğunu söyleyerek, " Bu özel günde, güzel günde bu güzel arabaları görmeye geldik. Hepsi çok önemli arabalar. Gerçekten insan, güncel arabaları unutup bunlara sahip olmayı düşünüyor. Hepsi çok güzel. İnsan yollarda bunlardan çok daha fazla görmek istiyor. 19 Mayıs kutlu ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Eflatun Gökçe ise tesadüfen geldiklerini ve çok beğendiklerini ifade etti.