İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul’da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi. İTO üyesi fırınların ekmek fiyatı 200 gram ekmek için 5 liraydı.