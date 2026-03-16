İstanbul'da 2019'daki kayıp dosyasından cinayet çıktı: Eşini öldürüp parçaladı

İstanbul Maltepe’de 2019 yılında kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu kadının, eşi tarafından öldürüldükten sonra parçalanarak çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı. Luminol yöntemle 7 yıllık kan izleri ortaya çıkarılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla raflarda bekleyen eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva’dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası S.Z. tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı kayıp başvurusu yeniden değerlendirildi. Soruşturma kapsamında özel ekip kuran polis, kadının Maltepe’de yaşadığı apartmanda komşuların bilgisine başvurdu. Komşular, o dönem Tursunboeva’nın eşi E.Y’nin (37) kendilerine eşinin deport edilerek ülkesine gönderildiğini söylediğini, aynı dönemde evden kötü kokular geldiğini ve E.Y’nin kokunun güvercin beslemesinden kaynaklandığını iddia ettiğini anlattı. Yapılan incelemelerde ise Tursunboeva’nın Türkiye’den çıkış yaptığına dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Kadına ait cep telefonunun da o tarihlerde Türkiye’de aktif olduğu belirlendi. Ayrıca kadının ablası S.Z.’nin ifadesinde çiftin evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadıklarını söylediği öğrenildi. Polisin yaptığı araştırmada, E.Y.’nin 2019 yılında yapılan kayıp başvurusunun hemen ardından "terk edildiği" gerekçesiyle eşine boşanma davası açtığı, davanın yaklaşık 5 yıl sürmesinin ardından 2024 yılında kadının mahkemeye cevap vermemesi nedeniyle boşanmanın gerçekleştiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin o dönemde 2 çocuklarının bulunduğunu ve çocuklara E.Y.’nin anne ve babasının Aydın’ın Didim ilçesinde baktığını belirledi. Ayrıca şüpheli E.Y.’nin bazı tarihlerde arkadaşı A.Y.’nin (33) kimliğini kullanarak seyahat ettiği ve farklı yerlere gittiği tespit edildi. Kayıp başvurusu sonrasında da Tursunboeva ile E.Y.’e ait SIM kartların değiştirildiği ve hatların aktif şekilde kullanılmaya devam edildiği belirlendi.

Luminol yöntem 7 yıllık izleri ortaya çıkardı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla çiftin Maltepe’de yaşadığı evde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından "Luminol" yöntemiyle yapılan çalışmada mutfak ve balkon bölümünde kan izlerine rastlandı. Polis ekipleri, E.Y.’nin 9 Mart 2026 tarihinde Gürcistan’dan çıkarak Artvin’de bulunan Sarp Hudut Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla E.Y. ile arkadaşı A.Y. gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf etti

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli E.Y., eşiyle mutfakta tartıştıklarını, tartışma sırasında başına sopayla vurduğunu ve eşini öldürdüğünü itiraf etti. Ardından cesedi evlerinin balkonuna çıkardığını söyleyen şüpheli, bir gün sonra marketten bahçe kumu alarak kokuyu bastırmaya çalıştığını, daha sonra kireç döktüğünü ifade etti. Kokunun devam etmesi üzerine cesedi mutfağa getirerek parçaladığını anlatan E.Y., parçaları üç ayrı poşete koyarak evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını söyledi. Şüpheli ayrıca, olayın ardından çocuklarını arkadaşı A.Y. ile birlikte Aydın’dan otobüsle Gebze Otogarı’na gelen ailesine teslim ettiğini belirtti. Cinayetin nedenini soran polislere ifade veren E.Y., eşinin ablasının kendisine maktulün eski sevgilisiyle çekilmiş özel görüntülerini gönderdiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti. Diğer şüpheli A.Y. ise cinayetten haberi olmadığını, yalnızca arkadaşına kimliğini verdiğini ve çocukların Gebze Otogarı’na götürülmesine yardımcı olduğunu söyledi. İfadelerin ardından şüpheli E.Y., Cumhuriyet savcısına yer gösterme işlemi kapsamında Maltepe’deki evde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y. ve A.Y., Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.