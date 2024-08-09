İstanbul'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

İstanbul’da 5 farklı ilçede evlerden hırsızlık yapan Fırat T. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı. 54 suç kaydı bulunan şüphelinin 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenilirken, şahsın hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde evlere girerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, girdiği evlerden bulduğu kontak anahtarlarıyla otomobilleri de çalan şüphelinin Şişli’de bir iş yerinde olduğu tespit edildi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli Fırat T., polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinde daha önceden 54 suç kaydı olduğu ve hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan tahkikat sonucu şüphelinin 7 evden hırsızlık ve 2 otomobil çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin bazı hırsızlık olayları ve yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.