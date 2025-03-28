İstanbul'da 235 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda aralarında kanser, tüp bebek, diyabet ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu 6 bin 123 ilaç ve lazer epilasyon, zayıflama, dövme silme ile leke tedavisinde kullanılan 194 tıbbi cihaz ele geçirildi. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 235 milyon lirayı bulduğu kaydedildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüphelilerin yakalanması ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde saha araştırmalarında elde edilen bilgiler ışığında yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda tespiti yapılan Fatih’teki bir depoya 24 Mart’ta operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan depo içerisinde gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri yaklaşık 235 milyon lirayı bulan aralarında karaciğer kanseri, tüp bebek, diyabet ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu 6 bin 123 ilaç ve lazer epilasyon, zayıflama, dövme silme ile leke tedavisinde kullanılan 194 tıbbi cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen bu miktarın şimdiye kadar polis tarafından tek seferde ele geçirilmiş en yüksek miktar olduğu duyuruldu. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheli adli işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan kaçakçı, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol hükümleri" uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.