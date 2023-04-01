İstanbul'da 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin kura heyecanı yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim Projesi kapsamında, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için ‘250 Bin Sosyal Konut Projesi’ kura çekimi başladı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda başlayan kura çekimine Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Emlak Yönetim ve Finans Genel Müdürü Ayhan Karaca, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, davetliler ve kurada yer alan vatandaşlar katıldı.

“Söz verdiğimiz gibi 2 yılda 250 bin konutu tamamlayıp teslim edeceğiz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, Emlak Yönetim ve Finans Genel Müdürü Ayhan Karaca açılış konuşmasını yaptı. Karaca, “Cumhurbaşkanımızın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle planlı kentleşme ve konut yönetim seferberliği kapsamında 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldı. 35 bin 335 eser kazandırdık. 20 yıl içinde kapsamlı projeleri, herkes için konut ve insanca yaşam, ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefleri ile yatay mimariden taviz vermeden, yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. İlk Evim ve İlk İşim Kampanyası milyonlarca vatandaşımıza iş imkanı sağlayacaktır. Milletimiz bize olan güvenini gözler önüne serdi, 1.5 ayda 8 milyona aşkın vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayıları 5 milyonu geçti. Başvuru süreci devam ederken, 25 Ekim 2022’de 10 ilde, 10 bine yakın konutumuzun temelini attık. An itibarıyla 18 bin 634 konutun ihalesini yaptık. 25 bin 900 konut da ihale aşamasına geldi. Yaklaşık 44 bin 570 konutun ihale süreçlerini tamamladık. Söz verdiğimiz gibi 2 yılda 250 bin konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

“TOKİ yüz akımız oldu”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, “Depremin yaşandığı yerlerde TOKİ’nin yaptığı evlerde çatlak dahi yoktu, TOKİ yüz akımız oldu. Biz yara ne olursa olsun birlikte sarıyoruz. Biz, önümüze ne engel çıkarsa çıksın birlikte geçiyoruz. O kadar şeffaflık ilkesine dayanarak yapılıyor ki her şey noter huzurunda çekilişle belirleniyor. Müracaat çok olmasına rağmen herkesin yüzü gülüyor. Çünkü haksızlık yok” diye konuştu.

Seçimlere yönelik de konuşan Erdem, “Biz 14 Mayıs günü öyle bir seçim yaşayacağız ki, küresel çetelerin gözü bizim üzerimizde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ne kadar hain varsa gözü bizim üzerimizde, Avrupa Birliği’nin gözü bizim üzerimizde, herkes bekliyor ki Cumhur İttifakı düşsün, herkes bekliyor ki, Cumhurbaşkanımız ülkenin başında olmasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından noter huzurunda yapılan çekiliş başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için başlayacak ve 19 Nisan’da son bulacak kura çekimi ile 28 bin 340 bin konutun hak sahibi belirlenecek.