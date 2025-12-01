İstanbul'da 2nd World Bridges Zirvesi düzenlenecek

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi Ticaret Konfederasyonu (USTKON) tarafından İstanbul’da "2nd World Bridges| Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek.

"2nd World Bridges | Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi", Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle 18 Aralık’ta düzenlenecek. Zirve, dünya çapında akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve diplomatik misyonları bir araya getirirken, Türkiye’nin sağlık diplomasisi, sanayi-ticaret entegrasyonu ve uluslararası iş birliği vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Etkinlik, SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zirvede küresel sağlık turizmi politikaları, uluslararası endüstri ve ticaret iş birlikleri, dijital sağlık ve yapay zekâ uygulamalarının diplomasiye etkileri, bölgesel yatırım ve kalkınma modelleri ile 2025-2030 çok taraflı diplomasi vizyonu ele alınacak. Katılımcılar arasında kamu ve özel sektör temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiler yer alacak.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, zirve ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin sağlık turizmi, dijital sağlık ve sanayi-ticaret entegrasyonu alanlarında küresel bir merkez olma yolundaki adımları güçleniyor. Bu zirve, ülkeler arası köprülerin kurulmasına, yatırım ve iş birliği modellerinin geliştirilmesine ve çok taraflı diplomasi vizyonunun uluslararası platformlarda görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacak" dedi.

Zirvenin katılımcı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesini, ortak projelerin başlatılmasını ve Türkiye’nin sağlık diplomasisi ekosisteminin güçlenmesini hedeflediği belirtildi. Ayrıca etkinliğin akademik ve sektörel entegrasyon ile dijital dönüşümün geleceğine dair yol haritası sunması bekleniyor.