İstanbul'da 3.5 şiddetinde deprem oldu
İstanbul'un Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul’un Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul’un Silivri açıklarında saat 13.36’da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre; Silivri açıkları Marmara Denizi’nde 3.5 şiddetinde deprem meydanda geldi. Sarsıntı, saat 13.36’da yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şimdiye kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.