İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ü. isimli bir şahsın, sahte alkol imal ederek restoranlara ve eğlence mekanlarına sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince 2 ay süren takip neticesinde, şüphelinin sahte alkolleri imal ettiği depo tespit edildi.

3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi

İmalathaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait 3 bin 500 litre sahte alkol ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Yakalanan B.Ü. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.