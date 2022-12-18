İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' programı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, gençler için Türkiye Yüzyılı vizyonu ile “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” sloganıyla 39 ilçede eş zamanlı program düzenledi. 17-23 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı ve eş zamanlı olarak düzenlenen programda gençler merak ettikleri soruları milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanlarına sordu.



Silivri’de de AK Parti İl binasında düzenlenen program AK Parti İl Genel Meclis üyesi Sami Barlas, AK Gençlik İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Hayrünnisa Duran, AK Parti Silivri Gençlik Kolları Başkanı Utku Kapucu ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleşti. Programla birlikte İstanbul’da oy kullanacak 1 milyon 250 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

