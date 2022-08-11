Siemens
SON
DAKİKA
Işıklar 'Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz'
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
PKK'lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı
Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

İstanbul'da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sultangazi'de düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’nin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 Ağustos’ta Sultangazi’de operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, yapılan aramada 4 kilo metamfetamin, 40 bin 100 euro ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, Şişli Kuştepe Mahallesi’nde dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Bin 705 şahıs, 584 araç ve 295 motosikletin denetlendiği uygulamada 3 adet uyuşturucu hap, 5 gram mariuhana, 2 gram metamfetamin ve bir miktar eroin ele geçirildi. Uygulamada 1 şahsa dur ihtarına uymamaktan idari işlem uygulanırken, 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı