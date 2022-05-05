İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı   

Yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen operasyonlarda İstanbul'da son 1 günde 449 düzensiz sığınmacı daha yakalandı. Sene başından bu yana İstanbul genelinde emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 bin 251 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiği öğrenildi.   

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  • 05.05.2022 21:48
  • Güncelleme: 05.05.2022 21:48
İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı   
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" ile ilgili yürütülen soruşturmalarda, ülkeye illegal yollardan gelen bu kişilere karşı geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 206 Afganistan, 111 Pakistan ve 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. 
  Öte yandan 1 Mayıs Pazar gününden bu yana İstanbul’da yabancı sığınmacı ya da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, 656‘sı Afganistan, 193’ü Suriye, 297‘si Pakistan ve 245’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam bin 391 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Son 4 gün içinde yakalanan düzensiz göçmenlerin 209’una adli işlem, geri kalan bin 182’sine idari soruşturma gerçekleştirilerek sınır dışı işlemi başlatıldığı açıklandı. Ayrıca, 2022 yılı başından beri güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda 8 bin 251 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiği aktarıldı.                                        

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