İstanbul’da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini buzlanmaya bıraktı. Kar yağışı pazar günü akşam saatlerinde sona erse de buzlanma riski devam ediyor.

İstanbul’da 5 gün süren Altay Kar Fırtınası geri de kalırken, gece saatlerinde hava sıcaklığının 0’ın altında eksi 5’ dereceyi görmesiyle araçların camlarını ve kaportalarını buz tabakası kapladı. Yolların da buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti.

Valilik uyardı

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Haftanın ilk günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.