İstanbul'da 5 ilçede eş zamanlı narkotik operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’te bulunan Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, narkotik ticaretinin engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında, teknik ve fiziki takiple 15-22 Eylül’de Şişli, Sarıyer, Beylikdüzü, Güngören ve Bayrampaşa’da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 696 kilo 650 gram sıvı metamfetamin, 67 kilo 700 gram metamfetamin, 44 kilo 500 gram skunk, 1 milyon 572 bin uyuşturucu hap, 595 kilo 550 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Polisteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3’i adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede personeli tebrik etti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ve ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin bilgi vererek, "İstanbul’un sokaklarında zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Neslimizi ve geleceğimizi koruma konusundaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir" dedi.