İstanbul'da 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim’de gece yarısı kaçakçılık yaptığından şüphelendikleri bir aracı Tuzla ilçesinde takibe aldı. Orhanlı Mahallesi’ne dek izi sürülen aracın özel bir geri dönüşüm firmasının otoparkına girdiği belirlendi. Otoparkta araca düzenlenen baskında R.A. ve F.Ö. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonu genişleten polis, çalışmaların devamında aynı firmanın otoparkında park halinde bulunan bir tırda yaptığı aramada 40 bin litre daha karışımlı akaryakıt ve yine park halindeki bir kapalı kasa kamyonette 8 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Toplam 51 ton karışımlı akaryakıta el konulurken, kaçak yakıtın tahmini piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan işletme sahipleri R.A. ve F.Ö. hakkında “5607 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.