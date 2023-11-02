İstanbul'da 512 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen “Kalkan Operasyonu”nda 512 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama ve denetimler yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, 452 polis ve Göç Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarının kontrol edildiğini bildirdi. Yerlikaya, yakalanan 512 düzensiz göçmenden 318’inin kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandığını, göçmenlerin kaçak olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine de para cezası uygulanarak, evlerin mühürlendiğini belirtti. Düzensiz göçmenleri ülkelerine geri göndermek için işlem başlatıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını vurguladı.