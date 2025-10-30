İstanbul'da 6 milyonluk araç kiralama dolandırıcılığı yapan şüphelilere operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da araç kiralama vaadiyle mağdurları 6 milyon TL dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden iki kardeş tutuklanırken, 30 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, taşımacılık şirketi gibi görünen bir firma tarafından 21 Nisan tarihinde 3 kişiyle tanıdıklar vasıtasıyla iletişime geçildi. Firma, şahıslara kendilerinin belediye ve kamu kuruluşları ile bağlantıları olduklarını söyleyerek çek karşılığında araçlarını kiraladıklarında yüksek kazanç elde edecekleri vaat etti. Anlaşmanın ardından mağdurlar araçları karşılığında firmadan aldıkları 1 yıl vadeli olan çeklerin karşılıksız çıkması üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

2 kardeş tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurları dolandıran ve onlardan alınan araçlardan da 6 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 25 Ekim’de Eyüpsultan’da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbiren el konuldu. Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden ağabey ve kardeş olan C.Ö. ile A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.