İstanbul'da 8 ilçede eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi

İstanbul’da 8 ilçede eş zamanlı yapılan deprem tatbikatının ana merkezi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde afet sonrası sağlık hizmetlerinin devri uygulamalı olarak test edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Bugün burada dünyada örneği bulunmayan kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik. Ancak bilmemiz gereken en önemli husus şu ki; her zaman alarm durumunda ve hazır halde olmamız gerekiyor" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26-27 Nisan tarihlerinde 8 ilçede eş zamanlı olarak Afet Sağlık Grubu Deprem Tatbikatı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, diğer illerden gelen sağlık ekipleri afet sonrası sağlık hizmetlerini devralarak sahada uygulama yaptı. Tatbikatın ana merkezi olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde ayrıca bilgilendirme ve saha gözlem programı düzenlendi. Programa İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Vali Yardımcısı ve AFAD İl Koordinatörü Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

"Her zaman alarm durumunda olmalıyız"

Programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, dünyada örneği bulunmayan kapsamlı bir tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Ancak bilmemiz gereken en önemli husus şu ki her zaman alarm durumunda ve hazır halde olmamız gerekiyor" dedi.

2019 yılında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depremini hatırlatan Güner, o dönem ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda İstanbul için hızlı ve uygulanabilir çözümler üretmenin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. İstanbul’un 16 milyonluk nüfusuyla çevre illerle birlikte yaklaşık 25-30 milyon insana hizmet verdiğini belirten Güner, Türkiye’deki sağlık hizmet puanının yaklaşık yüzde 40’ının İstanbul’dan üretildiğini vurguladı.

"İlk 12 saat içerisinde kendi kendimize yetebilen bir sağlık sistemi kurmamız gerekiyor"

Güner, "Muhtemel bir afette ilk 12 saat içerisinde kendi kendimize yetebilen bir sağlık sistemi kurmamız gerektiğini gördük. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatın ana amacı da teoride yazdığımız planların sahadaki eksikliklerini görmek ve daha güçlü bir yapı inşa etmektir" diye konuştu.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesindeki destekleri dolayısıyla Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu’na teşekkür eden Güner, afet anlarında sağlık hizmetinin talimatla değil, refleks halinde ve ezberlenmiş bir sistemle sunulması gerektiğinin altını çizdi.

"Tüm adımların önceden biliniyor olması gerekir"

"İlk 40-48 saatlik süreçte dış destek ekiplerinin hangi yolu kullanacağı, hangi hastaneye, hastanenin hangi servisine ulaşacağı gibi tüm adımların önceden biliniyor ve prova edilmiş olması gerekir" diyen Güner, tatbikatın İstanbul’da başlatılan ikinci faz çalışma olduğunu ve geçtiğimiz yıl dört büyük hastanede yapılan birinci faz tatbikatın ardından bu aşamaya gelindiğini ifade etti. 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin de afetlere karşı hazırlığın önemini bir kez daha hatırlattığını kaydeden Güner, "Muhtemel bir depremde kurtarılacak 100 kişinin 85’ini deprem öncesi hazırlıklarımızla kurtarırız. İlk 24 saatte 10 kişiyi daha kurtarabiliriz. Geriye kalan yüzde 5 ise sonraki süreçlere bağlıdır. Burada döktüğümüz her ter, yaşadığımız her zorluk bir canı daha kurtarmak içindir. Rabbim bizleri afetlerden muhafaza etsin, bizler de bu bilinçle hazırlıklarımıza devam edelim" diye konuştu.

"Alınacak tedbirlerle maddi ve manevi kayıpların en aza indirgenmesi hedefleniyor"

İstanbul Vali Yardımcısı ve AFAD İl Koordinatörü Mahmut Hersanlıoğlu ise, İstanbul’da yürütülen iki önemli plandan söz etti. İlk planın İstanbul Risk Azaltma Planı olduğunu belirten Hersanlıoğlu, bu planın stratejik hedeflerinden birinin de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi gibi referans hastanelerin afetlere dayanıklı olarak yeniden inşası olduğunu ifade etti. Planın toplam bin 597 eylem maddesinden oluştuğunu belirten Hersanlıoğlu, afetler yaşanmadan önce alınacak tedbirlerle hem maddi hem manevi kayıpların en aza indirgenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

"İstanbul’u Türkiye’nin yarısı olarak görmeliyiz"

İkinci olarak İstanbul Afet Müdahale Planı’ndan söz eden Hersanlıoğlu, bu kapsamda 23 ayrı çalışma grubunun görev yaptığını, Sağlık Çalışma Grubu’nun ise kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Hersanlıoğlu şöyle devam etti:

"Normal şartlarda insanlar için çok zor olan anlar ve vakalar, siz sağlık çalışanları için mesleğin doğal bir parçası. Deprem bölgesinde ayakta kalan iki teşkilat vardı: Biri jandarma, diğeri ise sağlık teşkilatıydı. Sağlık teşkilatımız her türlü acil duruma alışık, refleksleri güçlü ve süreci başarıyla yönetebilen bir yapı."

İstanbul’un büyüklüğüne dikkat çeken Hersanlıoğlu, "İstanbul 39 ilçeden oluşuyor. Ancak bu ilçelerin nüfus ve ekonomik büyüklükleri Anadolu’daki 39 ilin toplamına eşdeğer. İstanbul’u değerlendirirken bir il gibi değil, Türkiye’nin yarısı gibi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yapılan her doğru planlamanın Türkiye genelindeki afet yönetimi kapasitesine katkı sunduğunu vurgulayan Hersanlıoğlu, programa katılan ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Programda afetlere karşı hazırlığın hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların sahadaki refleksleri güçlendirdiğini ve kriz anında hayat kurtarıcı rol üstlendiğini belirtti.