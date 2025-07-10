İstanbul'da 86 metrelik viyadükten paraşütle atladılar

İstanbul Arnavutköy’de bir grup ekstrem spor tutkunu, 86 metre yüksekliğindeki viyadüğün üzerine çıkarak paraşütle atladı. Adrenalin dolu anlar dron ve kask kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul’un Kuzey kısmı olan Arnavutköy İlçesi’nde bulunan 86 metre yüksekliğindeki viyadük ilginç bir gösteriye sahne oldu. Mert Güngörmüş isimli sporcu, viyadükten atlamak için İzmir’den İstanbul’a geldi. Güngörmüş’e Samet Baydar ve Cengiz Koçak isimli sporcu arkadaşları eşlik etti. Üç arkadaş, sabah erken saatlerde viyadüğün tepesine çıktıktan sonra hazırlıklarını tamamlayarak sırayla atlayış yaptı. Atlama anı renkli görüntülere sahne oldu. Adrenalin dolu anlar dron ve kask kameralarıyla görüntülendi.

"Güvenli bir şekilde atladık"

Bu atlayış için İzmir’den gelen Mert Güngörmüş isimli sporcu, "Yaklaşık 10 yıldır base jump yapıyorum. Türkiye’nin farklı bölgelerinde daha önce çeşitli atlayışlar gerçekleştirdim. Bugün de arkadaşlarımla birlikte Arnavutköy’deki bu viyadükten atlayış yapmak istedik. Burası yaklaşık 86 metre yüksekliğinde. Aslında şehir içinde bu kadar yüksek bir yapıda atlayış yapmak biraz daha zor oluyor. Çünkü hem çevre faktörleri hem de rüzgar, trafik gibi unsurlar daha fazla dikkat gerektiriyor. Ama hazırlığımızı yaptık, ekipmanlarımızı kontrol ettik, güvenli şekilde atladık. Benim için güzel bir deneyim oldu. Hem de Türkiye’de bu spora olan ilgiyi göstermek istedik" diye konuştu.

"Galata Kulesi’nden atlamadan önce bu köprüde pratik yaptım"

Bir diğer sporcu Cengiz Koçak ise, "Bina, anten, uçurum gibi önüme ne çıkarsa atlıyorum. Bugün yaptığımız atlayış köprü atlayışı bugün buraya iki arkadaşımla birlikte geldik. Mert köprüden atlamak için İzmir’den geldi. Burada keşiflerimizi yaptıktan sonra sırayla atladık. Bu köprüden normalde daha önce çok atladım açık paraşütle takla atarak yapılan bir atlayış var onu yapmış oldum. Bu köprüyü 2 yıl önce keşfettik o zamandan beri ara ara gelip atlıyoruz. Arkadaşlarımla bir araya gelerek bu atlayışları yapmak çok güzel bazen burada 5 atlayış yaptığımız oluyor. Yıllar önce Galata Kulesi’nden atlamıştım ve oradan atlamadan önce pratikleri bu köprüde yapmıştım" dedi.