İstanbul'da açılan hüsn-i hat sergisi ziyaretçisini bekliyor

Beyoğlu'nda açılan Hüsn-i Hat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul'da açılan hüsn-i hat sergisi ziyaretçisini bekliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beyoğlu’nda açılan "Hüsn-i Hat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenen ’Hüsn-i Hat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi’, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Hasan Çelebi, Fuat Başar, Salih Zeki Tekin, Mahmut Şahin, Ahmet Kutluhan, Melek Bayraktar, Ayşe Süheyla Ekici, Abdullah Gün, Nejdet Altıparmak ve Ahmet Demir’in aralarında olduğu usta hattat ve genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 29 Kasım’a kadar gezilebilecek.

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