İstanbul'da Afet ve Çocuk Çalıştayı düzenlendi

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Afet ve Çocuk Çalıştayı’nda alanında uzman 77 isim, deprem başta olmak üzere yaşanan tüm afetlerde ve Filistin’de yaşanan katliamdan etkilenen çocukları korumanın önündeki engelleri kaldırma ve çözüm yollarını masaya yatırdı. Çocuklara yönelik yaptıkları hizmetleri anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Biz her daim iyiliğin yanında olma gayreti içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Bağcılar Belediyesi ve Yetim Vakfı anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla Rami Kışlası Kütüphanesi’nde Afet ve Çocuk Çalıştayı düzenlendi. Programa AFAD Başkanı Okay Memiş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, İHH Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yıldırım da katıldı. Gün boyu süren çalıştaya her yaştan ve kesimden çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi.

Alanında uzman 77 isim katıldı

Çalıştaya iştirak eden uzman 77 isim "Afet ve Çocuk Hakları", "Afetler ve Çocuklara Müdahale", "Afetlerde STK ve devlet işbirliği" ile "Afet ve toplumsal bilinç" olmak üzere dört başlığı ele aldı. Konuşmacılar, çocukları afetlerden korumanın önündeki engelleri kaldırmayı ve çözüm yollarını irdeledi. Filistin’de soykırıma maruz kalan Filistinli çocukların durumunu da ele alan uzmanlar hem İsrail’i kınadı hem de çocuklar için neler yapabileceklerini konuştu.

“Her daim iyiliğin yanında olma gayretindeyiz”

Bağcılar Belediyesi olarak iyiliğin mücadelesini veren her vakfın yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu mücadele insanoğlunun varlığının başladığı dönemden bu tarafa devam ediyor. Bizler de her daim iyiliğin yanında olma gayreti içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok kıymetli bir çalıştay. Afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri özellikle çocuk başlığı altında bütün içerikleri detaylı bir şekilde takip edeceğiz. Program sonrasında çıktıların da hayata geçirilmesi adına bu programı kıymetli buluyoruz" dedi.

“Çalışmalarımız en üst ölçekte devam ediyor”

Şubat ayındaki büyük depreme de değinen Özdemir, "AFAD’ımızın öncülüğünde çok büyük bir deprem felaketini omuzlamaya gayret ediyoruz. Ülkemizin bu yükü taşıması konusunda hükümetimizin çok büyük bir çalışma yürüttüğünü ifade etmek istiyorum. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak deprem süreci başlar başlamaz kaymakamımızla birlikte hemen afet koordinasyon masasını kurduk. Göreve ilk geldiğimiz sözü tutarak STK İletişim Merkezi’ni kurduk ve bunun bereketini de gördük. STK’larla hızlı bir şekilde iletişime geçtik. Birinci günün akşamında gönderdiğimiz tırların sayısı 20’yi geçti. Bu iletişimi çok önemsiyoruz ve STK’ların faaliyetlerinin, çalışmalarının organize edilmesi konusunda belediyemizin önderliğini önemsiyoruz. Tırlarımızın gönderilmesi, yaşam malzemelerinin tedariği, 1 milyon sıcak yemeğin teminini sağladık. AFAD’ın öncülüğünde arama kurtarma ekiplerimizle iş makinelerimizle bölgede çalışma yaptık. Belediyemizin bütçesi İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bütçesinin yüzde 1’i. Ama biz toplumsal birlikteliği sağlayarak belediyemizin de kaynaklarıyla Malatya Battalgazi ilçemizde içinde anaokulu ve çocuk parklarının da yer aldığı 505 konteynerlik konteyner kentimizi konumlandırdık. İş adamlarımızın koordinasyonuyla 500 çocuğumuza bisiklet gönderdik. Çalışmalarımız en üst ölçekte devam ediyor. Özellikle çocuklarımızla ilgili büyük bir gayretle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Filistin meselesi hepimizin meselesi"

Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiğini dile getiren Özdemir, "Filistin meselesi hepimizin meselesi. Oradakiler yaşamsal bir mücadelenin imtihanından geçerken bizler de kendi imtihanımızı verdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın büyük gayretlerinin olduğuna şahidiz. Almanya’da bütün dünyanın yüzüne net bir şekilde iki yüzlülüklerini haykırdı. Elinizle olmadı dilinizle, dilinizle olmadı buğzederek bir mücadele etmemiz gereken bir inanca sahibiz. Elhamdülillah dilimizle verdiğimiz cevapların olduğu bir süreçteyiz. Cumhurbaşkanımız ülkemizdeki adaletsizliklerin, hukuksuzlukların ve Müslümanca yaşamanın zor olduğu dönemlerde adım adım büyük bir toplumsal faydanın gerçekleşmesine vesile oldu. Açılmaz denilen ibadethanelerin açılmasına vesile oldu. İnanıyoruz ki bu ve benzeri meselelerin de kökten çözülmesi adına ülkemizi hazırladığı bir süreci net bir şekilde görüyoruz" şeklinde konuştu.