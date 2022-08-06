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İstanbul'da ailece tehlikeli yolculuk

İstanbul'da bir aile bebeklerinin tehlikede olmasına aldırış etmeden motosikletle otobanda seyahat etti.

İstanbul'da ailece tehlikeli yolculuk
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İstanbul’da bir aile bebeklerinin tehlikede olmasına aldırış etmeden motosikletle otobanda seyahat etti.

Olay, TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, bebeği ve eşinin hayatını riske atarak motosiklette süratli bir şekilde götürdü. O anları gören trafikteki diğer sürücüler korkulu anlar yaşarken, tehlikeli görüntüler kameraya yansıdı.

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İHA
Editör

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