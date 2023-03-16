İstanbul'da akaryakıt istasyonunda bıçaklı gasp kamerada

Kağıthane’de bir şahıs, sabaha karşı girdiği bir akaryakıt istasyonundaki çalışanlara bıçak doğrultarak 2 bin liralarını gasp etti. Polis bıçaklı gaspçının peşine düşerken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren kapüşonlu şahıs, çalışanlara bıçak doğrulttu. Şahıstan korkan çalışanlar ceplerindeki yaklaşık 2 bin lirayı gaspçıya verdi. Olayın ardından gaspçı şahıs hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Polis gaspçının peşine düştü

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, istasyonda giren şahıs çalışanlara bıçak doğrultuyor. Çalışanlar ise cebindeki paraları şahsa veriyor. Şahıs ardından kapıyı kapatarak uzaklaşıyor. Olayın ardından ihbar üzerine istasyona gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek ve çalışanların ifadelerine başvurdu. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.