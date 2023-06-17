İstanbul'da akılalmaz olay: Taksici müşteriyi almayıp keyif yaptı

Güngören ve Şişli’de iki taksicinin müşterileri almamak için yaptıkları hareketler ve söyledikleri “bu kadarına da pes” dedirtti. Biri müşterilerin gözü önünde yeşillik alanda keyif yaparken, diğeri de yeme bahanesiyle müşteriyi almak istemedi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Güngören’de bir AVM önüne gelen bir taksici, yaşlı vatandaşlar olmasına rağmen müşteri almayıp uzaklaştı. Taksici hemen ilerideki yeşillik bir alana giderek orada arkadaşıyla sohbet edip keyif yaptı. Şişli’de ise bir başka taksici ise yemek yeme bahanesiyle müşterileri aracına almadı. Bu kadarına da pes dedirten o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.