İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar mesai dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.
İstanbul’da bugün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar mesai dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.
İstanbul’da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı. Trafikte iş ve okullardan evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk sebebiyle gitmekte zorlandı. Yoğun trafik E-5 Haramidere, Şişli ve Merter’de trafiğin zaman zaman durduğu görüldü.