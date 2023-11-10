İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar mesai dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da bugün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar mesai dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul’da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı. Trafikte iş ve okullardan evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk sebebiyle gitmekte zorlandı. Yoğun trafik E-5 Haramidere, Şişli ve Merter’de trafiğin zaman zaman durduğu görüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman