İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.

İstanbul’da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Durma noktasına gelen trafikte vatandaşlar, iş ve okul dönüşü evlerine gitmekte zorlandı.

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