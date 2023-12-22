İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
İstanbul’da akşam saatlerinde mesai bitişi ile beraber trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatine denk gelen yağmur nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
İstanbul’da akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Maltepe Köprüsü’nden görüntülendi.