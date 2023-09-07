İstanbul'da alkol kaçakçılığının son 3 aylık bilançosu açıklandı

İstanbul polisi tarafından kentin çeşitli ilçelerinde alkol kaçakçılarına yönelik son üç ayda gerçekleştirilen 16 operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda piyasa değeri 11 milyonu aşan 8 bin 502 şişe içki ile alkol yapımında kullanılan 18 ton 930 litre alkollü sıvı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sahte alkol ve alkol kaçakçılığı ile mücadele dahilinde gerçekleştirdiği operasyonların bilançosu belli oldu. 8 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 16 operasyonda 34 şüpheli yakalanırken, sahte alkol imalathaneleri, sevkiyat araçları ve kaçak alkol depoları kullanılamaz hale getirildi. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde piyasa değeri 11 milyon 500 bin lirayı aşan 8 bin 502 şişe içki, doluma hazır 3 bin 850 boş içki şişesi, alkol yapımında kullanıldığı düşünülen 18 ton 930 litre alkollü sıvı, binlerce alkol şişesi kapakları, etiketler ile 3 dalgıç pompa, bir kapaklama makinesi ve 1 alkolmetre ele geçirildi.

Kaçakçıların faaliyetleri deşifre edildi

Operasyonlarda yakalanan kaçakçılık şebekesinin çalışma yöntemleri de deşifre edildi. Şüphelilerin, boş alkol şişelerine sahte alkol doldurarak üzerine bandrol ve etiket yapıştırdıkları belirlenirken, orijinal alkol şişeleri ile birebir uyum sağlayan ürünleri nakliye araçları ile piyasaya sürdükleri anlaşıldı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.