İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış, akşam saatlerinde İstanbul’un birçok ilçesinde etkili oldu. Özellikle Kartal, Sancaktepe ve Kadıköy bölgelerinde şiddetli yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte Kartal’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış etkisini sürdürüyor.