İstanbul'da ara tatil heyecanı

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. İstanbul Başakşehir’de bulunan bir ortaokulda da öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla ara tatile çıktı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime 1 haftalık ara verdi. İstanbul’da, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’nda son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu. Okul müdürü ve öğretmenleri öğrencilere tavsiyelerde bulunurken yapılan törenin ardından öğrencilerin ara tatil heyecanı başlamış oldu.

“Tatile çıkacağım arkadaşlarımdan ayrı kalacağım için azıcık üzülüyorum ama tatilde iyi bir şey”

10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Lavina Morkan, “Çok güzel bir dönem geçirdim son haftamız sınav haftasıydı çok çalıştım ve sınavım iyi geçti. Tatile çıkacağım arkadaşlarımdan ayrı kalacağım için azıcık üzülüyorum ama tatilde iyi bir şey ailemle vakit geçireceğim. Öğretmenlerimin verdiği ödevleri yaparak kurslarıma giderek tatilimi tamamlayacağım” dedi.

“Ekran bağımlılığından uzak durulmalı”

Ara tatile çıkacak olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan okul müdürü Ersin Çabucak, “Başakşehir’de iyi bir okulumuz. Milli Eğitim Bakanlığımızın ilan ettiği tatil sürecinde hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz yenilenme sürecine giriyor. Velilerimize çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmelerini ve ekran bağımlılığından uzak durulmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. Törenin ardından tatile çıkan öğrenciler 20 Kasım’da çalacak ders ziliyle tekrar eğitime başlayacak.