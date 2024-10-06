İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı

İstanbul’un tüm ilçelerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri ekipleri tarafından asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul’da Asayiş, Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polisi ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması denetimi gerçekleştirildi. Ekipler yolda şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik ve alkol kontrolü yaptı. Kurallara aykırı olarak yakalanan sürücülere ceza kesildi.